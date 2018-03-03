КИЕВ, 3 мар — РИА Новости. Организаторы палаточного лагеря у здания Верховной рады в центре Киева — движение "Освобождение" — заявляют, что задержанных в субботу их активистов отпускают из отделений полиции.
"131 незаконно задержанного во время штурма палаточного городка активиста движения "Освобождение" выпускают из Печерского и Шевченковского райотделов полиции Киева. А между тем наш лагерь на Грушевского вдребезги разбит спецназовцами… Среди тех, кто получил травмы, 11 участников движения "Освобождения", которые сейчас находятся в больницах Киева", — говорится в сообщении движения в Facebook.
Лагерь сторонников экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, который был ранее лишен украинского гражданства и выдворен в Польшу, был разбит у здания Рады еще в прошлом году. Саакашвили устраивал в Киеве акции, собирая на них своих сторонников, во время этих акций неоднократно происходили столкновения с полицией.