КИЕВ, 3 мар — РИА Новости. Организаторы палаточного лагеря у здания Верховной рады в центре Киева — движение "Освобождение" — заявляют, что задержанных в субботу их активистов отпускают из отделений полиции.

По данным МВД Украины, утром полицейские пришли в палаточный городок протестующих у Рады для проведения следственных действий, обысков, однако митингующие оказали сопротивление, произошли столкновения. Полиция сообщала о задержании более 100 протестующих и десяти пострадавших с обеих сторон. Сейчас ситуация у Рады спокойная, коммунальщики разбирают палаточный городок.

"131 незаконно задержанного во время штурма палаточного городка активиста движения "Освобождение" выпускают из Печерского и Шевченковского райотделов полиции Киева. А между тем наш лагерь на Грушевского вдребезги разбит спецназовцами… Среди тех, кто получил травмы, 11 участников движения "Освобождения", которые сейчас находятся в больницах Киева", — говорится в сообщении движения в Facebook.

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко поддержал действия МВД в палаточном лагере, заявив, что люди могут продолжать только мирные акции.

Лагерь сторонников экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, который был ранее лишен украинского гражданства и выдворен в Польшу, был разбит у здания Рады еще в прошлом году. Саакашвили устраивал в Киеве акции, собирая на них своих сторонников, во время этих акций неоднократно происходили столкновения с полицией.