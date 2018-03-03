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В Италии проходит день тишины накануне президентских выборов

15:2303.03.2018
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© AFP 2018 / Vincenzo PintoРим. Архивное фотоРим. Архивное фото
© AFP 2018 / Vincenzo Pinto

РИМ, 3 мар — РИА Новости, Сергей Старцев. Суббота в Италии — день так называемого "предвыборного молчания", когда накануне очередных парламентских выборов в стране запрещена любая агитация и пропаганда.

Лидер партии Forza Italia Сильвио Берлускони на предвыборном митинге в Милане. 25 февраля 2018
© AFP 2018 / Piero Cruciatti
Италия перед выбором: Берлускони и все-все-все

Отшумев бурными митингами, в пятницу вечером на Апеннинах завершилась предвыборная кампания, которая, по мнению большинства местных политических наблюдателей, стала одной из самых пустых и бессодержательных за всю историю Итальянской республики. Недаром влиятельный еженедельник L'Espresso озаглавил подборку публикаций на эту тему "Выборный грех". "Без идей, без надежды, без правды. Это предвыборная кампания, которую надо забыть", — отмечалось в редакционной статье.

Нынешняя предвыборная гонка фактически продолжалась более года. Началась она задолго до решения президента Италии Серджо Маттареллы распустить парламент, которое он принял 28 декабря прошлого года. На самом деле кампания стартовала сразу же после состоявшегося 4 декабря 2016 года референдума, на котором большинство итальянцев отвергло конституционную реформу, предложенную тогдашним премьер-министром Маттео Ренци. В итоге глава правительства вынужден был уйти в отставку и уступить премьерское кресло своему товарищу по Демократической партии Паоло Джентилони. Политические элиты страны прекрасно сознавали, что это временное решение, а оппозиция открыто требовала от главы государства назначить досрочные выборы. Президент этому давлению не уступил, продлив полномочия кабинета Джентилони почти до самого конца легислатуры, но остановить стихийно начавшиеся предвыборные баталии было уже не в его силах.

Теперь эта фаза демократического процесса позади. В субботу местные политические лидеры, конечно же, еще покажутся на публике, пожимая руки потенциальных избирателей, но уже не призывая их впрямую голосовать за свои партии и движения. Так, бывший премьер Сильвио Берлускони, приложивший немало усилий на сколачивание коалиции правоцентристских сил, которой сам он прочит неминуемую победу, проведет эту субботу в Неаполе. Зная живой характер 81-летнего политика, можно быть уверенным, что, отведав знаменитой неаполитанской пиццы, он под охраной личных телохранителей пойдет в самую гущу толпы, чтобы вступить в прямой контакт с народом. Примерно таким же образом будут вести себя и другие фавориты предвыборной гонки, прежде всего кандидат в премьеры от несистемного оппозиционного "Движения 5 звезд" 32-летний Луиджи Ди Майо. Накануне он заверил своих соратников, что "движение находится всего в одном шаге от победы".

Какими на самом деле окажутся итоги нынешних выборов, станет известно в понедельник. Предсказать их не берется сейчас ни один серьезный политический аналитик. Как верно заметил один из наиболее авторитетных итальянских журналистов, экс-сенатор Антонио Полито, "итальянцам, придется прибегнуть к алгебраическим формулам, чтобы расшифровать результат выборов 4 марта и найти решение загадки о формировании правительства".

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Андрей Туфиков
Удивительная ошибка: "В Италии проходит день тишины накануне президентских выборов" - выборы всё же парламентские.
15:46
03.03.2018
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