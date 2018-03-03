Силовики провели учения по отработке наступления, заявили в ЛНР

15:2103.03.2018
(обновлено: 15:27 03.03.2018)
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ЛУГАНСК, 3 мар — РИА Новости. Украинские силовики провели у линии соприкосновения учения по отработке наступления, сообщил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
"На полигоне в районе населенного пункта Новозвановка, вблизи линии боевого соприкосновения, в рамках плановых мероприятий боевой подготовки с личным составом 8 батальона 10-й бригады ВСУ проведены занятия с отработкой действий подразделений в наступлении", — заявил Марочко.
В ЛНР не исключают, что командование "АТО" проводит подготовку к ведению провокационных действий на Попаснянском направлении.