Силовики провели учения по отработке наступления, заявили в ЛНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Март 2018 (28)

Военнослужащие вооруженных сил Украины на линии разграничения в Донбассе. Архивное фото

Военнослужащие вооруженных сил Украины на линии разграничения в Донбассе. Архивное фото

ЛУГАНСК, 3 мар — РИА Новости. Украинские силовики провели у линии соприкосновения учения по отработке наступления, сообщил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"На полигоне в районе населенного пункта Новозвановка, вблизи линии боевого соприкосновения, в рамках плановых мероприятий боевой подготовки с личным составом 8 батальона 10-й бригады ВСУ проведены занятия с отработкой действий подразделений в наступлении", — заявил Марочко.

В ЛНР не исключают, что командование "АТО" проводит подготовку к ведению провокационных действий на Попаснянском направлении.