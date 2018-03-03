В Госдуме ответили на реакцию Трампа, Меркель и Макрона на послание Путина

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал реакцию западных лидеров на заявления Владимира Путина о ядерном оружии.

Ранее послание российского президента Федеральному Собранию обсудили президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон, а также канцлер ФРГ Ангела Меркель. После переговоров в Белом доме заявили, что лидеры "обменялись серьезной обеспокоенностью" относительно слов Путина.

По словам Морозова, западные лидеры "немного неправильно истолковали сигнал, который им отправил глава государства".

"Речь ведь идет не столько о наращивании конфронтации или какой-то возможной агрессии, а дело в том, что пора наконец отставить обиду в сторону, сесть за стол переговоров и начать договариваться о регулировании наращивания систем ПРО и вооружений", — заявил парламентарий в интервью RT.

Морозов также отметил, что послание является ответом на выход США из Договора об ограничении систем противоракетной обороны в 2002 году.

"Понятно, что если какая-то страна за счет ПРО чувствует себя неуязвимой, то от них можно ожидать каких-то агрессивных действий. Естественно, что Россия в ответ на этот выход из договора начала разработку новых видов вооружений", — подчеркнул политик.

В послании Федеральному собранию Владимир Путин рассказал о новейших видах стратегического вооружения, поступивших в распоряжение Минобороны.

По словам президента, в состав стратегических ядерных сил вошли 80 новых межконтинентальных баллистических ракет, 102 баллистические ракеты подводных лодок и три ракетных подводных крейсера стратегического назначения "Борей". Кроме того, Россия приступила к разработке новой крылатой ракеты, которая способна обходить системы противоракетной обороны.