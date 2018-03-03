ДНР нужны гарантии безопасности для ремонта Донецкой фильтровальной станции

ДОНЕЦК, 3 мар — РИА Новости. Представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) запросило у Киева гарантии безопасности для ремонта обесточенной Донецкой фильтровальной станции, сказал представитель ДНР в СЦКК.

"Принимая во внимание аварийное состояние энергообъекта, для недопущения гуманитарной катастрофы представительством ДНР в СЦКК и в переговорном процессе направлен запрос… на согласование гарантий безопасности с украинской стороной в СЦКК. Просим СММ ОБСЕ оперативного содействия в получении гарантий безопасности от украинской стороны, чтобы не допустить гуманитарную катастрофу", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

Как пояснил журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, Донецкая фильтровальная станция обесточена по причине аварийного состояния электроподстанции которая находится в непосредственной близости к позициям украинских силовиков.

"Вчера Донецкая фильтровальная станция оказалась вновь обесточена. Причина этому — невозможность своевременного проведения технического обслуживания электроподстанции ремонтными бригадами в связи с длительными согласованиями украинской стороной гарантий безопасности", — подчеркнул Басурин.