ЛУГАНСК, 3 мар — РИА Новости. Украинские силовики разместили артиллерию в 10 километрах от линии соприкосновения в Донбассе, сообщил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Он уточнил, что вооружение данного типа в соответствии с минскими договоренностями должно быть отведено от линии соприкосновения на 30 км.
"Мы не исключаем, что данное вооружение может использоваться ВСУ для обстрела ряда населенных пунктов на севере республики", — заявил представитель оборонного ведомства.
По его словам, ситуация в зоне ответственности Народной милиции ЛНР остается напряженной.