ЛНР: ВСУ разместили артиллерию в 10 километрах от линии соприкосновения

Ситуация в ДНР и ЛНР. Март 2018 (28)

Представители ЛНР в СЦКК фиксируют последствия обстрела села Долгое в ЛНР. Архивное фото

Представители ЛНР в СЦКК фиксируют последствия обстрела села Долгое в ЛНР. Архивное фото

ЛУГАНСК, 3 мар — РИА Новости. Украинские силовики разместили артиллерию в 10 километрах от линии соприкосновения в Донбассе, сообщил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"В район населенного пункта Муратово, в десяти километрах от линии боевого соприкосновения, отмечено прибытие артиллерийской батареи ВСУ. В составе данного подразделения зафиксировано пять единиц 152-х миллиметровых гаубиц Д-20 и 10 единиц автомобильной техники из состава 58 бригады ВСУ", — заявил Марочко.

Он уточнил, что вооружение данного типа в соответствии с минскими договоренностями должно быть отведено от линии соприкосновения на 30 км.

"Мы не исключаем, что данное вооружение может использоваться ВСУ для обстрела ряда населенных пунктов на севере республики", — заявил представитель оборонного ведомства.

По его словам, ситуация в зоне ответственности Народной милиции ЛНР остается напряженной.