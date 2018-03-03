Немецкий дипломат отправится в США, чтобы обсудить разногласия в торговле

БЕРЛИН, 3 мар — РИА Новости. Координатор МИД ФРГ по трансатлантическому сотрудничеству Юрген Хардт обсудит в Вашингтоне "разногласия в торговой политике", визит состоится 4-6 марта, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Германии.
В Вашингтоне он проведет переговоры в конгрессе и госдепартаменте, а также примет участие в ежегодной конференции Американо-израильского комитета по общественным связям (AIPAC).
Хардт подчеркнул, что намерен объяснить "позицию Германии по экономическим вопросам и усиление европейского потенциала в общей внешней политике и политике безопасности".
"Я также объясню нашу позицию о поддержке ядерного соглашения с Ираном", — добавил дипломат.