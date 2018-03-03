Голландский политик считает, что Европе не хватает таких лидеров, как Путин

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Парламентарий Нидерландов и лидер правой "Партии свободы" Герт Вилдерс заявил, что критично относится к политике российского президента Владимира Путина, однако подчеркнул, что Европе не хватает таких лидеров, как Путин.
Политик добавил, что Европе, объединяющей 30 стран и все еще предпринимающей попытки расширяться, "не хватает рассудительности и чувства идентичности". "Именно поэтому я считаю, что Трамп и Путин — лучше наших лидеров", — заключил Вилдерс.
Как отмечает телеканал, в настоящий момент Вилдерс находится в России с целью "налаживания связей". Сам политик подчеркнул, что у Нидерландов и России много общих интересов, и добавил, что не считает Россию врагом.
"Россия — не наш враг. Российский народ — точно не наш враг. Нам следует понимать друг друга лучше, работать вместе и не говорить на языке русофобии и военного времени", — заключил Вилдерс.