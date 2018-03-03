Во время столкновений у Рады задержали более ста человек

Сотрудники полиции и протестующие в палаточном городке у Верховной рады в Киеве, Украина. 3 марта 2018

Сотрудники полиции и протестующие в палаточном городке у Верховной рады в Киеве, Украина. 3 марта 2018

КИЕВ, 3 мар — РИА Новости. Украинская полиция задержала более ста человек за беспорядки у Верховной рады, заявила Нацполиция Украины на своем сайте.

Ранее сообщалось о 50 задержанных. Полиция возбудила уголовное дело по статье об угрозе правоохранителям.

Утром полицейские пришли в палаточный городок у стен украинского парламента, чтобы провести обыски, но протестующие оказали сопротивление, завязалась потасовка.

По словам начальника полиции Киева Андрея Крищенко, пострадали десять человек — шестеро участников акции протеста и четверо силовиков.

Позже полицейские все же обыскали палаточный городок и обнаружили там девять гранат РГД-5, пять дымовых мин и коктейли Молотова.

Обыски проходили в рамках расследования двух дел — о беспорядках у Октябрьского дворца в декабре, где пострадали 60 силовиков, и о столкновениях у Рады 27 февраля — тогда ранения и травмы получили 14 полицейских.

В результате палаточный городок решено разобрать — туда уже приехали трактор и грузовики, которые вывозят конструкции.

Столкновения у парламента

У Верховной рады митингуют сторонники бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Палаточный городок они установили еще в октябре прошлого года. Среди требований протестующих — проведение масштабной политической реформы: принятие законов об ограничении депутатской неприкосновенности, об антикоррупционном суде, а также импичмент президента.

Несколько раз митингующие вступали в противостояние с силовиками. В декабре они пытались штурмовать здание Октябрьского дворца, чтобы устроить там координационный штаб. Тогда пострадали 60 правоохранителей.

Стычка 27 февраля произошла из-за того, что обитатели палаточного городка подожгли шины. Полицейские попытались их потушить, завязалась потасовка, "начали ломать забор, полетели камни, взрывпакеты". В результате пострадали 14 полицейских.

Самого Саакашвили украинские власти 12 февраля депортировали в Польшу. Политик назвал действия Киева противозаконными и заверил, что найдет способ вернуться на Украину. По его словам, ни он, ни его сторонники не причастны к столкновениям у здания Рады.