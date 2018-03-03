Медведев выразил соболезнования премьеру Азербайджана после пожара в Баку

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования азербайджанскому коллеге Артуру Раси-заде в связи с гибелью людей при пожаре в Баку, сообщается на сайте кабинета министров.

Пожар в здании республиканского наркологического центра произошел в пятницу утром. Власти Азербайджана сообщили о 25 погибших и трех госпитализированных. По предварительной версии, причиной возгорания стали неполадки в электросети. Возбуждено уголовное дело.

"От имени правительства и себя лично выражаю глубокие соболезнования в связи с многочисленными жертвами пожара в Республиканском наркологическом центре Баку. Прошу передать слова поддержки и сочувствия родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления – всем пострадавшим", — говорится в сообщении.