Трое полицейских пострадали в столкновениях с протестующими в центре Киева

Сотрудники полиции и сторонники Михаила Саакашвили у здания Верховной рады в Киеве, Украина. 27 февраля 2018

Сотрудники полиции и сторонники Михаила Саакашвили у здания Верховной рады в Киеве, Украина. 27 февраля 2018

КИЕВ, 3 мар — РИА Новости. Трое полицейских пострадали во время столкновения с протестующими около палаточного городка у Рады, сообщили в МВД Украины.