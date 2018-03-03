Россия выступает за повышение потенциала сомалийской армии

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Россия выступает за повышение потенциала армии Сомали и миротворческой миссии Африканского союза АМИСОМ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"В Сомали военное присутствие в лице миссии Африканского союза (АМИСОМ) остается ключевым компонентом поддержки федерального правительства этой страны в борьбе с террористической группировкой "Аш-Шабаб"*, активность которой представляет угрозу для всего региона", — сказал Лавров в интервью эфиопской газете "Репортер".

С учетом этой ситуации Россия выступает за то, чтобы мировое сообщество продолжало предпринимать меры по повышению потенциала сомалийской армии и подразделений АМИСОМ, отметил глава МИД РФ.

Группировка "Аш-Шабаб"* связана с запрещенным в РФ "Исламским государством"*, она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН.

* Запрещена в России