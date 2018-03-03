Москва обеспокоена наращиванием объемов вооружений в африканском регионе

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. У России вызывает беспокойство наращивание объемов вооружений в районе Африканского Рога, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Репортер".
Лавров оговорился, что каждая страна вправе определять оптимальные параметры обеспечения собственной безопасности, но при этом Россия исходит "из необходимости неукоснительного соблюдения принципа неделимости безопасности – иными словами, неукрепления своей безопасности за счет других".
"Вышеперечисленные факторы остаются главной причиной увеличения военных расходов стран региона, присутствия здесь многочисленных военных баз и военно-морских сил иностранных государств", — отметил Лавров, напомнив, что Россия традиционно выступает за урегулирование спорных вопросов исключительно мирными, политико-дипломатическими средствами.
Африканский Рог — название полуострова Сомали, на котором расположены Сомали, Джибути и часть Эфиопии.