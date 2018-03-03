Москва обеспокоена наращиванием объемов вооружений в африканском регионе

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. У России вызывает беспокойство наращивание объемов вооружений в районе Африканского Рога, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Наращивание объемов вооружений – как в регионе Африканского Рога, так и в других частях мира – вызывает глубокое беспокойство. Тем более что выделяемые на эти цели огромные ресурсы можно было бы направить на социально-экономическое развитие и гуманитарное содействие", — сказал Лавров в интервью эфиопской газете " Репортер ".

Лавров оговорился, что каждая страна вправе определять оптимальные параметры обеспечения собственной безопасности, но при этом Россия исходит "из необходимости неукоснительного соблюдения принципа неделимости безопасности – иными словами, неукрепления своей безопасности за счет других".

Он признал, что обстановка на Африканском Роге на протяжении последних десятилетий характеризуется наличием межгосударственных конфликтов, территориальных споров и противоречий, социально-экономических и гуманитарных проблем, серьезных вызовов в сфере безопасности, включая терроризм, пиратство, трансграничную преступность, наркотрафик.

"Вышеперечисленные факторы остаются главной причиной увеличения военных расходов стран региона, присутствия здесь многочисленных военных баз и военно-морских сил иностранных государств", — отметил Лавров, напомнив, что Россия традиционно выступает за урегулирование спорных вопросов исключительно мирными, политико-дипломатическими средствами.

Африканский Рог — название полуострова Сомали, на котором расположены Сомали, Джибути и часть Эфиопии.