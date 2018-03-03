В Казахстане возросло число погибших при пожаре в вахтовом поселке

АСТАНА, 3 мар – РИА Новости. Один из пострадавших в пятницу в вахтовом поселке в Атырауской области Казахстана скончался в больнице, количество погибших в результате пожара возросло до семи, сообщили РИА Новости в областной больнице.

Общежитие контейнерного типа, расположенное на территории вахтового поселка стройплощадки газотурбинной электростанции в 40 километрах от областного центра Атырау, загорелось в пятницу. Погибло шесть человек, в больницу с ожогами было госпитализировано четверо мужчин.

"Один из пострадавших скончался", — сказал собеседник агентства.

Выяснением причин пожара займется специально созданная комиссия во главе с вице-министром труда и социальной защиты населения Казахстана Нуржаном Альтаевым.