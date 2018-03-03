СМИ: глава МИД Японии собирается посетить США в середине марта

ТОКИО, 3 мар — РИА Новости. МИД Японии прорабатывает возможный визит главы ведомства Таро Коно в США в середине марта, в ходе которого могут состояться встречи с американским госсекретарем Рексом Тиллерсоном и министром обороны Джеймсом Мэттисом, пишет со ссылкой на источники в дипломатических кругах агентство Киодо.

Предполагаемыми датами возможного визита Коно в США называется 16-18 марта. Как ожидается, стороны могут провести обмен мнениями относительно текущей ситуации вокруг КНДР, а также обсудить дальнейшие меры против КНДР по окончанию Паралимпиады в южнокорейском Пхёнчхане.

КНДР в последние годы занята разработкой межконтинентальных баллистических ракет и ядерных боеголовок для их оснащения, ссылаясь на угрозу со стороны США. Усиливающиеся с каждым разом санкции ООН пока не в состоянии добиться прекращения ракетно-ядерной активности Пхеньяна.

На прошлой неделе президентская администрация Южной Кореи распространила сообщение, в котором говорилось о готовности северного соседа начать диалог с США. На встрече с президентом Южной Кореи северокорейская делегация высказала мнение, что межкорейские отношения должны развиваться одновременно с отношениями между КНДР и США.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что готов к переговорам с КНДР "только на подходящих условиях", а официальный представитель Белого дома Сара Сандерс отметила, что любые переговоры с Пхеньяном должны вести к денуклеаризации, в противном случае санкционное и дипломатическое давление продолжится.