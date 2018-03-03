США осудили последние нападения в ряде стран Западной Африки

ВАШИНГТОН, 3 мар — РИА Новости. США осуждают последние нападения в ряде стран Западной Африки, в числе которых похищение террористами более ста школьниц в Нигерии, а также нападение на миротворцев в Мали, говорится в заявлении Белого дома.

"США категорически осуждают жестокие нападения в Западной Африке на протяжении последних нескольких недель, в том числе похищение террористами более чем 100 школьниц и убийство работников благотворительных организаций в Нигерии, террористическое нападение против миротворцев ООН в Мали, при котором погибли 4 человека, а также сегодняшние нападения в Буркина-Фасо, в результате которых погибли много невинных людей и десятки были ранены", — говорится в заявлении.

"Эти нападения только укрепят решимость США и ответственных стран преследовать и уничтожать, избавить мир от тех, кто творит подобные подлые деяния", — говорится в сообщении Белого дома.