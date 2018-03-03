Аэропорт имени Кеннеди в Нью-Йорке возобновил отправку рейсов

ВАШИНГТОН, 3 мар — РИА Новости. Аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке сообщил, что возобновил отправку рейсов после отмены более чем 450 рейсов.

Ранее Федеральная служба гражданской авиации (FAA) временно запретили посадку самолетов в самом загруженном аэропорту Восточного побережья США из-за непогоды и сильного ветра.

"Сегодня в JFK была 451 отмена рейсов по состоянию на 8 вечера (4 утра мск — ред.), это 39% всех полетов. Сейчас нет никаких ограничений FAA, которые затрагивали бы работу аэропорта. Осуществляется ограниченное число отправлений и прибытий с задержкой в 15 или менее минут", — говорится в сообщении аэропорта.

Тысячи рейсов были отменены в США из-за снега, дождей и сильного ветра на атлантическом побережье. Непогода затронула около 15 штатов.