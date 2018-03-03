Куба сочла решение США не возвращать дипломатов политически мотивированным

МЕХИКО, 3 мар – РИА Новости. Куба считает политически мотивированным решение администрации США продлить режим работы своего посольства на острове с сокращенным дипломатическим составом, заявил в пятницу глава департамента США кубинского МИД Карлос де Коссио.

Ранее госдепартамент США сообщил, что с 5 марта посольство будет работать в ограниченном составе на постоянной основе, объяснив это заботой о безопасности своих сотрудников. Решение о постоянном сокращении численности американской дипмиссии принято в связи с имевшими место в прошлом году предполагаемыми "акустическими атаками", серьезно подорвавшими здоровье ряда американских дипломатов и их семей в Гаване. Госдеп начал отзыв сотрудников посольства на Кубе в сентябре прошлого года.

"Решение государственного департамента, которое в одностороннем порядке продлевает на неопределенный срок режим сокращения своего персонала в посольстве на Кубе, отвечает политическим мотивациям и не имеет отношения к безопасности сотрудников в Гаване", – написал де Коссио в своем микроблоге в Twitter.

Он назвал не соответствующими действительности утверждения о некоем риске для американских дипломатов на острове. "Это не правда, что на Кубе были разрешены и могли быть осуществлены кем-либо умышленные действия против дипломатов США", — подчеркнул де Коссио.

Внешнеполитическое ведомство США заявляло, что более двух десятков сотрудников американского посольства в столице Кубы подверглись "акустической атаке" с использованием специальных приборов. В конце сентября госдеп опубликовал предупреждение, в котором были перечислены такие имевшиеся у пострадавших симптомы, как потеря слуха, головная боль, слабость, плохой сон.

Гавана заявляет об отсутствии доказательств воздействий такого рода на дипломатов США на Кубе. Также кубинское правительство отрицает какую-либо причастность к инцидентам.