В Бразилии конфисковали крупную партию кокаина

МЕХИКО, 3 мар – РИА Новости. Крупную партию кокаина конфисковали власти в бразильском Рио-де-Жанейро, сообщает гражданская полиция одноименного штата.

"Вчера (в четверг) проведено одно из самых больших изъятий наркотиков в истории Рио-де-Жанейро. В ходе совместной операции конфисковано примерно 1,5 тонны чистого кокаина, спрятанного в контейнерах в порту Рио", — говорится в сообщении полиции в ее микроблоге в Twitter.

Пока власти не установили происхождение кокаина, а также страну назначения партии запрещенного груза.