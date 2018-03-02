"Нафтогаз" прокомментировал заявление "Газпрома" о расторжении контрактов

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости. "Нафтогаз" считает заявление "Газпрома" о разрыве контрактов политическим, так как их срок истечет до решения суда, заявил главный коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в эфире телеканала Zik.
Витренко отметил, что пока это политическое заявление, так как контракты не предусматривают разрыва в одностороннем порядке.
"Процедура предусматривает: за одним контрактом есть 30 дней, а по другому — 45 дней, (чтобы) обратиться к "Нафтогазу" с предложением расторгнуть контракт, если мы ("Нафтогаз") не согласимся, то тогда они ("Газпром") имеют право подать иск в арбитраж", — сказал Витренко. По его словам, после решения арбитража контракт может быть разорван.
Стокгольмский арбитраж в среду вынес решение по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на транзит газа. Суд взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,637 миллиарда долларов в качестве компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, а с учетом предыдущего решения (по контракту на поставку газа) российская компания должна выплатить меньше — 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил о несогласии с последним решением.