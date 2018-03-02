В Афинах прошел митинг против НАТО в связи с приездом замгенсека альянса

Митинг против НАТО прошел возле входа в здание генсекретариата печати во время выступления заместителя генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер, Афины. 2 марта 2018

Митинг против НАТО прошел возле входа в здание генсекретариата печати во время выступления заместителя генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер, Афины. 2 марта 2018

АФИНЫ, 2 мар — РИА Новости, Геннадий Мельник. Женские организации и профсоюз сотрудников телекоммуникаций и информации Южной Аттики провели в Афинах митинг против НАТО в связи с приездом в Грецию заместителя генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер, передает корреспондент РИА Новости.

Митинг прошел возле генерального секретариата по делам печати и информации, где Гетемюллер выступала на публичной дискуссии "НАТО какой вы ее должны знать — безопасность и оборона превыше старых основ".

По мнению митингующих, выступление Гетемюллер является не чем иным, как пропагандой.

"Мы знаем НАТО очень хорошо – они разрушали Югославию, сбрасывали обогащенные ураном бомбы на сербский народ. Они убивали за нефть тысячи детей в Ираке и Афганистане. Они не признают границ в Эгейском море и поддерживают агрессию Турции", — заявили участники митинга во время мероприятия.

По словам сотрудников профсоюза, 84 их коллеги, сотрудники сербских коммуникаций, погибли вместе с тысячами сербов во время натовских бомбардировок Югославии в 1999 году.

Около 150 человек держали плакаты "НАТО, вон!", "Бомбами и напалмом вы убиваете народы". Представительницы Федерации женщин Греции вышли с плакатом "Женщины требуют – долой НАТО". Митингующие скандировали лозунги за закрытие баз НАТО, против участия Греции в натовских планах.

Гетемюллер в ходе дискуссии, на которую были приглашены несколько десятков студентов из разных вузов, в том числе из Университета Македонии, среди достижений НАТО назвала борьбу с траффикингом женщин, сотрудничество с ЕС, Грецией и Турцией по урегулированию проблемы беженцев, "стабилизацию ситуации в Эгейском море и на Балканах".