В Вильнюсе открылась традиционная масштабная ярмарка ремесел "Казюкас"

ВИЛЬНЮС, 2 мар — РИА Новости. Ярмарка ремесел "Казюкас" открылась в Литве уже в 415 раз, более двух тысяч участников представят посетителям изделия из дерева, металла, сувенирную и ювелирную продукцию ручной работы, сказал РИА Новости организатор ярмарки Витянис Урба.

"Мы уже долгие годы организовываем ярмарку, уже знаем тонкости. Изюминкой этой ярмарки станет 100-метровый стол с угощениями литовского производства. В этом году Литва празднует 100-летний юбилей, поэтому основной акцент продукции, предоставленной ремесленниками, будет украшен литовской атрибутикой", — сказал РИА Новости во время открытия ярмарки Урба.

Со сцены на Лукишской площади посетителей встретил и поздравил вице-мэр Вильнюса Гинтаутас Палуцкас. "Сегодня я желаю всем в первую очередь не замерзнуть и во вторую очередь порадоваться уникальным покупкам", — сказал Палуцкас.

В этом году ярмарка "Казюкас" будет длиться со 2 по 4 марта, торговые платки установлены по главным улицам Старого города столицы, протяженностью 17 километров. По данным организаторов, на сегодняшнюю ярмарку прибыло 400 мастеров-ремесленников из 18 стран. На Лукишкской площади участники клуба резчиков по дереву при помощи бензопил вырезают различные фигуры и скульптуры. Ближе к завершению ярмарки будет вырезана огромная скамейка, которая будет подарена городу. Кроме того, для одной из столичных школ будет вырезана памятная доска. Все изделия из дерева мастера намерены продать с аукциона.

На Кафедральной площади открылась аллея дизайнеров. Кроме того, здесь же проводится детская ярмарка "Казюкас" с играми и развлечениями. На протяжении нескольких ярмарочных дней посетителей будут радовать музыкальные и танцевальные народные коллективы.

Традиция проведения ярмарки родилась в 1604 году в честь покровителя Литвы святого Казимира, бывшего короля литовско-польского государства в 15 веке. Ежегодная большая ярмарка народных ремесел традиционно проходит в первые выходные марта.