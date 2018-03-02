Российские С-400 не интегрируются с системой ПРО НАТО, заявили в альянсе

АФИНЫ, 2 мар — РИА Новости. Российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 не интегрируются с системами противоракетной обороны НАТО, и этот вопрос надо учитывать при решении вопроса о закупках вооружений у России, считает заместитель генерального секретаря альянса Роз Гетемюллер.

"Что касается систем ПРО. Члены НАТО по этой теме считают, что наибольшая эффективность может быть достигнута только посредством взаимодействия систем НАТО. Мы хотим, чтобы мы изучили эти системы. Системы С-400 не интегрируются с системами других членов НАТО, и надо изучить это, прежде чем какая-либо страна решит закупать их", — сказала она, выступая на дискуссии в Афинах.

В декабре прошлого года в Анкаре российские и турецкие представители подписали кредитное соглашение по поставкам зенитно-ракетных комплексов С-400. Согласно заявлению секретариата оборонпрома Турции, Анкара покупает две батареи этого комплекса, которые будут обслуживаться турецким персоналом. При этом стороны договорились о технологическом сотрудничестве в этой области для развития производства зенитно-ракетных комплексов в Турции.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу отмечал, что Турция выступает против языка угроз в связи с закупками российских зенитно-ракетных комплексов С-400.