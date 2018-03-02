СМИ уточнили число погибших при атаке в центре столицы Буркина-Фасо

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Около 30 человек стали жертвами атаки на генштаб в столице Буркина-Фасо, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на французские источники в сфере безопасности.

По данным источников агентства, число жертв нападения на генштаб составило не менее 28 человек.

Ранее сообщалось о семи погибших военных и шести раненых, среди которых четверо военных и двое гражданских.

Утром в пятницу в столице Буркина-Фасо Уагадугу произошло вооруженное нападение на здание генштаба страны, а также на посольство Франции. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что в настоящий момент, "по предварительным данным, жертв среди французов нет". Прокуратура Парижа начала расследование покушения на убийство в ходе террористической атаки.