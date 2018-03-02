Число жертв атаки в столице Буркина-Фасо возросло до семи

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Число жертв террористической атаки в столице Буркина-Фасо Уагадугу возросло до семи человек, все погибшие являются военными, говорится в заявлении центра правительственной информации страны.

Ранее сообщалось об одном погибшем и шестерых раненых.

"Неизвестные вооруженные люди в пятницу, 2 марта 2018 года, совершили террористическую атаку против посольства Франции в Буркина-Фасо, Французского института Жоржа Мелье и генштаба. По предварительным данным, погибли семь военных", — сообщает центр в Facebook.

Утром в пятницу в столице Буркина-Фасо Уагадугу произошло вооруженное нападение на здание генштаба страны, а также на посольство Франции. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что в настоящий момент, "по предварительным данным, жертв среди французов нет". Прокуратура Парижа начала расследование покушения на убийство в ходе террористической атаки.

Операция у генштаба продолжается. Ситуация у посольства Франции нормализовалась.