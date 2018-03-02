Киев предложил Варшаве отказаться от чествования Армии Крайовой

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости. Глава МИД Украины Павел Климкин в ответ на принятие в Польше закона о запрете "бандеровской" идеологии предлагает польским властям отказаться от чествования Армии крайовой и польского военного и политического деятеля Юзефа Пилсудского.

Ранее в Польше вступил в силу закон, который вводит уголовную ответственность за пропаганду "бандеровской" идеологии и обвинения польского народа в причастности к Холокосту и пособничестве нацистам. Как заявлял глава правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский, Украина не войдет в Европу, если продолжит поддерживать культ личности лидера украинских националистов времен Второй мировой войны Степана Бандеры.

"Если же некоторые польские политики и дальше будут настаивать на запрете на Украине Степана Бандеры и УПА* ("Украинская повстанческая армия"*, запрещена в РФ – ред.), то по принципу "начни с себя" они, прежде всего, должны были бы запретить Юзефа Пилсудского с его жестокой "пацификацией" украинский Галичины, а также Армию Крайову, чьи отряды осуществляли кровавые карательные акции против украинских сел",- написал Климкин в блоге, опубликованном на сайте интернет-издания "Збруч".

По его словам, Польша "сознательно демонстрирует отчетливо однобокое видение". "Мы готовы признать и осудить преступления, совершенные против поляков, но и Польша должна сделать то же самое в отношении преступлений против украинцев", — добавил Климкин.

В последние годы в отношениях Киева и Варшавы появилась напряженность, главным образом на фоне дискуссий о событиях, которые касаются вопросов исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии"* (ОУН-УПА*, запрещена в РФ), а также критикуют регулярные акты вандализма по отношению к польским местам памяти на территории Украины.

Волынская резню произошла 11 июля, в этот день украинские националисты атаковали одновременно порядка 150 польских деревень. Польские историки расценивают Волынскую резню как геноцид и этническую чистку и заявляют о гибели, по разным данным, от 100 тысяч до 130 тысяч человек. Исследователи с Украины считают эти события следствиями войны польской Армии Крайовой с "Украинской повстанческой армией"*, в которой принимало участие и мирное население региона. Свои потери украинская сторона оценивает в 10-20 тысяч человек.

*Экстремисткая организация, запрещенная в России