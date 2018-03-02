Поставка Javelin Украине усугубит конфликт в Донбассе, заявил Бондарев

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Поставка Соединенными Штатами Америки противотанковых комплексов Javelin на Украину усугубит конфликт в Донбассе, заявил РИА Новости глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Госдепартамент США одобрил продажу Украине 37 противотанковых комплексов Javelin и 210 ракет к ним на 47 миллионов долларов, сообщило в четверг агентство по оборонному сотрудничеству Пентагона. Теперь стороны могут заключить контракт. Как отметили в Пентагоне, сделка "будет способствовать внешней политике и национальной безопасности США путем повышения безопасности Украины", но не изменит военный баланс в регионе.

"Поставка Украине Javelin может усугубить кризис в отношениях Киева и Донбасса. США активизируют информационные кампании, стравливая стороны конфликта: Киев – с одной стороны, и самопровозглашённые республики ДНР и ЛНР – с другой стороны, при этом дополняют информационную войну реальным летальным оружием. Задача американцев – посеять ненависть между обычными людьми, представляющими противоборствующие стороны, не дать конфликту утихнуть или тем более сойти на нет", — заявил Бондарев.

Он призвал стороны конфликта к выполнению Минских соглашений как к единственному способу урегулирования ситуации.

"Единственный способ восстановления мира между Киевом и Донбассом – переговорный процесс, соблюдение Минских соглашений, прекращение огня. Военными методами кровопролитие не остановить", — сказал сенатор.

По его словам, международные арбитры и наблюдатели, "подлинно заинтересованные в восстановлении мира на Юго-Востоке Украины и в целом в Восточной Европе", должны это понимать и всемерно содействовать тому, чтобы враждующие стороны опустили оружие, сели за стол переговоров, начали слушать и слышать друг друга.

"Тогда можно будет прийти к компромиссу и остановить бойню", — добавил он.