В Иерусалиме полиция обнаружила манекен солдата, подготовленный к сожжению

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 мар — РИА Новости. Израильские полицейские обнаружили повешенный и готовый к сожжению манекен в солдатской форме на здании в религиозном квартале Иерусалима, сообщили правоохранительные органы.

Местные жители нередко подобным образом протестуют против службы в армии ультраортодоксальных евреев, одного из которых изображал манекен, судя по фотографиям с места происшествия.

"Полицейские отреагировали оперативно и решительно, обнаружив здание, на котором висел манекен, и сняв его… Кукла оказалась пропитана горючим веществом, вероятно, для того, чтобы позднее ее можно было сжечь", — сообщила пресс-служба полиции.

На инцидент с возмущением откликнулся министр обороны Авигдор Либерман.

"Я был шокирован появлением на одном из зданий в ультраортодоксальном квартале Меа-Шеарим в Иерусалиме "повешенного" манекена в форме солдата Армии обороны Израиля. Как министр обороны я приму меры и приложу все усилия, чтобы защитить солдат от подстрекательства со стороны ультраортодоксов", — написал он в Facebook.

Происшествие совпало с попытками ультраортодоксальных партий, составляющих значимую часть правящей коалиции, провести закон о призыве, который бы уравнивал учебу в йешивах с армейской службой и освобождал семинаристов от призыва. Местные СМИ не исключают, что разногласия по этому вопросу в стане союзников премьер-министра Биньямина Нетаньяху могут привести к роспуску правительства и досрочным выборам.