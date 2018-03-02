В Иерусалиме полиция обнаружила манекен солдата, подготовленный к сожжению

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 мар — РИА Новости. Израильские полицейские обнаружили повешенный и готовый к сожжению манекен в солдатской форме на здании в религиозном квартале Иерусалима, сообщили правоохранительные органы.
"Полицейские отреагировали оперативно и решительно, обнаружив здание, на котором висел манекен, и сняв его… Кукла оказалась пропитана горючим веществом, вероятно, для того, чтобы позднее ее можно было сжечь", — сообщила пресс-служба полиции.
На инцидент с возмущением откликнулся министр обороны Авигдор Либерман.
Происшествие совпало с попытками ультраортодоксальных партий, составляющих значимую часть правящей коалиции, провести закон о призыве, который бы уравнивал учебу в йешивах с армейской службой и освобождал семинаристов от призыва. Местные СМИ не исключают, что разногласия по этому вопросу в стане союзников премьер-министра Биньямина Нетаньяху могут привести к роспуску правительства и досрочным выборам.