В Германии задержали фигуранта "кокаинового дела" Ковальчука

МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Россиянин Андрей Ковальчук задержан в Германии по обвинению в организации контрабанды кокаина из Аргентины в РФ, у Москвы есть 40 дней для подачи документов на его экстрадицию. В Кремле заявляют, что не обладают никакой информацией по этой ситуации, а в МИД подчеркивают, что задержанный никогда не работал в российском внешнеполитическом ведомстве.

Кокаиновое дело



Аргентинские власти ранее сообщили, что в ходе совместной операции спецслужб России и Аргентины удалось пресечь поставку в Москву 389 килограммов кокаина и задержать в Аргентине несколько человек, в том числе сотрудника местной полиции и выходца из России. Чемоданы с наркотиками нашли на территории посольства России, причем о находке аргентинской полиции сообщили сами российские дипломаты.

По этому делу в Москве были арестованы Владимир Калмыков, Иштимир Худжамов и Али Абянов. Следователи продолжают поиск других фигурантов. Решение об аресте трех обвиняемых было вынесено еще 13 декабря прошлого года, однако журналистам о нем стало известно только после того, как российские и аргентинские власти рассказали об этой крупной спецоперации. Фигурантам предъявили обвинения в покушении на незаконный оборот и контрабанду наркотиков.

Предполагаемый организатор группы, которого в СМИ окрестили "мистером К.", скрывался в Германии. Он был объявлен в международный розыск по линии Интерпола. При этом Тверской суд Москвы заочно арестовал Андрея Ковальчука как одного из фигурантов дела о попытке контрабанды наркотиков из Аргентины.

Задержание

В пятницу адвокат Ковальчука Владимир Жеребенков сообщил о задержании своего подзащитного в Германии. По словам адвоката, полицейские пришли ночью в квартиру россиянина в пригороде Берлина, вели себя корректно.

"Сказали, что без доказательств выдавать не будут, но вопрос рассмотрят", — отметил Жеребенков.

Он добавил, что занимается поиском в Германии русскоговорящего адвоката, разбирающегося в вопросах экстрадиции.

Ранее Жеребенков заявил РИА Новости, что Ковальчук считает случившееся провокацией. Он утверждает, что оставил в школе при посольстве кофе, коньяк, бытовые вещи. По словам адвоката, Ковальчук их упаковал, положил под лестницу с разрешения бывшего завхоза Али Абянова; вещи пролежали там полтора года. По словам адвоката, когда Абянов уезжал, он передавал имущество школы другому сотруднику. Решено было проверить, что под лестницей, — так были обнаружены вещи Ковальчука, 360 пакетов. Адвокат отметил, что Ковальчук неоднократно в открытых переговорах говорил, что покупал кофе и коньяк, у него сохранились чеки, есть свидетели, на грузе были наклейки с его номером телефона.

Генпрокуратура Берлина указала, что Ковальчук был задержан по запросу России. Сегодня суд примет решение об аресте задержанного, заявил официальный представитель ведомства.

Он подчеркнул, что Ковальчук обвиняется в "организации преступного сообщества с целью контрабанды кокаина из Аргентины в Россию".

Экстрадиция

В посольстве РФ РИА Новости сообщили, что в пятницу берлинский суд должен определить Ковальчуку меру пресечения, после чего будет решаться вопрос о его экстрадиции в Россию.

В Генпрокуратуре Берлина рассказали, что для запуска процедуры экстрадиции "российская сторона должна будет обратиться в суд со всеми необходимыми в этом случае документами, для этого законодательно отводится 40 дней".

В Кремле не в курсе



В Кремле заявили, что ничего не знают ни об этом деле, ни о задержании в Германии каких-то российских граждан.

"Нет, нам ничего неизвестно. Я уже неоднократно говорил, что мы, к сожалению, в Кремле не обладаем никакой информацией по этому делу и, тем более, по задержанию в Германии каких-то российских граждан", — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В то же время официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Ковальчук никогда не работал в министерстве иностранных дел или в российских диппредставительствах за рубежом

Она также призвала российские СМИ, которые распространили сообщения о том, что Ковальчук якобы работал в МИД, дать опровержение этой информации.