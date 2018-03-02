ФСБ опубликовала видео обмена российских пограничников на украинских

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Федеральная служба безопасности РФ опубликовала видео обмена российских пограничников на украинских.

Ранее сообщалось, что в пятницу в районе пункта пропуска "Нехотеевка" в Белгородской области состоялась передача украинским представителям офицеров Государственной пограничной службы Украины Игоря Дзюбака и Богдана Марцоня, задержанных в октябре 2017 года за незаконное пересечение государственной границы из Украины в РФ.

Отмечалось, что в свою очередь украинская сторона вернула российских пограничников Владимира Кузнецова и Аскара Кулуба, содержавшихся в СИЗО города Херсон с июня 2017 года. В ходе выполнения служебного задания в Крыму они "потеряли ориентировку на местности и непреднамеренно пересекли российско-украинскую границу".

Украинские пограничники в начале октября зашли на российскую территорию во время "мониторинга границы с Россией" и были схвачены брянскими коллегами. Впоследствии им предъявили обвинение в незаконном пересечении границы. Украинские власти же заявляли о похищении.

Что касается российских пограничников, их задержали в Херсонской области на берегу Перекопского залива. В пограничном управлении ФСБ РФ по Крыму позднее заявили, что офицеры сбились с маршрута.