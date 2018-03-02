Возвращение Берлускони в политику улучшит отношения с Италией, считают в ГД

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Возвращение экс-премьера Италии Сильвио Берлускони в большую политику пойдет на пользу Италии и итало-российским отношениям, считает зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

"Конечно, Берлускони очень сложно вернуться на политический Олимп, он уже далеко не молодой человек, и на это надо обращать внимание, но, зная его биографию, я всегда считал Берлускони выдающимся политиком, который в свое время сделал очень многое. Многим не удавалось и частицу этого сделать. Поэтому я к нему отношусь с большим почтением и уважением… Я считаю, что это (возвращение в большую политику) было бы хорошо и для Италии, и для итало-российских отношений", — заявил РИА Новости Чепа.

Депутат в то же время отметил, что если Берлускони не вернется в большую политику, то может консультировать членов партии "Вперед, Италия".

Берлускони возглавляет правоцентристскую партию "Вперед, Италия", которая на предстоящих 4 марта парламентских выборах, согласно опросам общественного мнения, может набрать около 18% голосов избирателей. Однако коалиция правых и правоцентристских сил, одним из активных создателей которой стал 81-летний патриарх итальянской политики, по мнению наблюдателей, может рассчитывать примерно на 40% голосов и получение права сформировать новый кабинет министров.