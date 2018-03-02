МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Москва не видит никаких проблем в стремлении балканских стран присоединиться к Евросоюзу, но они должны без вмешательства извне оценить, насколько предварительные условия Брюсселя отвечают их национальным интересам, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы не видим каких-либо проблем в том, что балканские государства стремятся стать членами Евросоюза. Разумеется, они должны сами, без давления извне, оценить, насколько предъявляемые предварительные условия, необходимые для присоединения к ЕС, отвечают их национальным интересам. И, разумеется, евроинтеграционные устремления балканских государств не должны служить препятствием для их взаимодействия с нашей страной. При желании всегда можно найти взаимоприемлемые форматы сотрудничества", — сказал Лавров в интервью болгарскому журналу "Международные отношения".

Министр напомнил, что и НАТО одержима идеей "освоения" Балкан, что приводит к укреплению разделительных линий на европейском континенте.

"НАТО, вслед за втягиванием в свои ряды Черногории без учета мнения ее народа, наращивает усилия по ускорению процесса присоединения к блоку Македонии, имеет аналогичные планы применительно к Боснии и Герцеговине. Тем самым укрепляются разделительные линии на европейском континенте, расшатывается архитектура европейской безопасности. Вряд ли это отвечает интересам народов Европы. При этом альянс оказался не в состоянии дать адекватный ответ на основной вызов современности – международный терроризм", — подчеркнул Лавров.

В последнее время, по словам министра, "наблюдается заметная активизация усилий, направленных на подрыв многовековых связей России с государствами региона".

"От них неприкрыто и ультимативно требуют сделать выбор: "с нами или против нас". Иными словами: или с Москвой, или с Вашингтоном и Брюсселем. Цель таких действий – превратить Балканы в еще один фронт противостояния в Европе. Уверен, что общественность балканских стран против реализации подобных сценариев", — сказал Лавров.

По его словам, Россия, выдвинувшая в свое время инициативу заключения Договора о европейской безопасности, продолжит добиваться, чтобы безопасность в нашем общем "европейском доме" была неделимой.

Кандидатами на вступление в ЕС являются Албания, Македония, Сербия и Черногория, причем с Сербией (с 2014 года) и Черногорией (с 2012 года) уже идут переговоры о вступлении. Босния и Герцеговина ждет предоставления ей статуса кандидата с февраля 2016 года.

Ранее глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер по итогам визита в страны региона заявил, что убежден в том, что место Западных Балкан — в ЕС, однако призвал их не торопиться и сосредоточиться на выполнении критериев вступления в Евросоюз, а не на сроках. Под странами Западных Балкан ЕС подразумевает не только Албанию, Боснию и Герцеговину, Македонию, Сербию и Черногорию, но и самопровозглашенное Косово.

