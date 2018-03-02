Посольство России прокомментировало статью Guardian о батальоне "Азов"

ЛОНДОН, 2 мар – РИА Новости. Посольство России в Великобритании прокомментировало статью в газете Guardian о группировках украинских неонацистов, вербующих британцев для участия в боевых действиях в Донбассе.
"Guardian разоблачает любимый лозунг режима Киева и его сторонников в Лондоне о том, что "на Украине нацистов нет". Надеемся, что у британской публики откроются глаза", — заявили российские дипломаты в Twitter.
Этот военизированный детский лагерь создали бойцы запрещенного в России батальона "Азов", который на данный момент входит в состав Нацгвардии Украины. Многие бойцы этого подразделения известны своими националистическими взглядами.
Добровольческий батальон "Азов" принимал активное участие в боевых действиях на юго-востоке Украины. В России в отношении его бойцов возбуждено уголовное дело по статьям "похищение человека", "истязание", "применение запрещенных средств и методов ведения войны".
Бойцы "Азова" разработали для детей обучающую военную программу, рассчитанную на две недели, которая, как сказано на официальном сайте лагеря, не только научит подростков обращаться с оружием, но и позволит в доступной форме объяснить значимость и место Родины в системе ценностей человека.
Все тренинги, проводящиеся в лагере, сопровождаются и идеологической подготовкой юных патриотов. Дети с удовольствием скандируют националистические лозунги в духе "Украина, святая мать героев, войди в мое сердце!" или "Мы — дети Украины! Пусть Москва лежит в руинах, нам на это начхать!".
Подобные лагеря под эгидой "Азова" существуют на Украине с 2015 года.
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В статье британского издания со ссылкой на антифашистское движение Hope Not Hate говорится, что неонацистские группировки, которые вовлечены в боевые действия на Украине, вербуют британских ультраправых активистов.
"По данным Hope Not Hate, по меньшей мере два британца, как предполагается, выехали в охваченную войной восточноевропейскую страну за последние месяцы, воодушевленные людьми, связанными с батальоном "Азов" (против участников "Азова" в РФ возбуждены уголовные дела — ред.), одиозного фашистского вооруженного отряда", — пишет издание.
По данным антифашистов, вербовкой британцев занимаются участники группы Misanthropic Division (запрещена в РФ), связанной с батальоном "Азов".
В ноябре 2017 года немецкий журнал Spiegel сообщал, что в рядах "Азова" оказывается все больше наемников из ФРГ и других европейских стран. По данным издания, украинские радикалы привлекают единомышленников, раздавая флаеры на различных неонацистских мероприятиях.
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