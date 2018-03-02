МИД РФ рекомендовал избегать мест скопления людей в Колумбии и Пакистане

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. В связи с протестными акциями в Колумбии и Пакистане МИД РФ рекомендовал избегать мест массового скопления людей в этих странах.

"Колумбия – 11.03 парламентские выборы в стране; повышаются меры безопасности; возможны протестные акции; рекомендуется избегать мест массового скопления людей… Пакистан – 07.03 социальные протесты профсоюза железнодорожников в провинции Пенджаб, город Лахор (штаб-квартира Pakistan Railway/Empress Road, р-н Mughalpura); рекомендуется избегать мест массового скопления людей", — говорится в сводке Департамента Ситуационно-кризисный центр МИД РФ.