Соратники убитого сербского политика потребовали данные о расследовании

БЕЛГРАД, 2 фев – РИА Новости. Заместитель по партии убитого в Косово сербского политика Оливера Ивановича Ксения Божович от имени его семьи и соратников призвала миссию ЕС по верховенству закона в крае (EULEX) и президента самопровозглашенной республики Косово сообщить о ходе расследования преступления, передает информационный портал Kossev.

Бывший заместитель министра по делам Косово и Метохии в правительстве Сербии и один из лидеров косовских сербов был убит 16 января в городе Косовска-Митровица. Иванович в последнее время возглавлял политическое движение "Свобода, демократия и правосудие" (СДП).

"Члены семьи и политического движения СДП за полтора месяца после убийства Оливера Ивановича не получили никакой официальной информации о ходе расследования", — цитирует портал Божович.

Соратница погибшего по партии отметила, что ежедневно обращалась в косовскую полицию и миссию EULEX, чтобы узнать о развитии дела, но не получила вразумительного ответа. Божович обратила внимание и на нехарактерное молчание обычно активных и влиятельных посольств западных государств в Приштине.

"Что они делают по проблеме поисков убийцы Оливера Ивановича? Я очень удивлена тем, что они ничего не говорят", — приводит портал слова политика.

Божович также обратилась к главе самопровозглашенной республики Косово Хашиму Тачи, который ранее заявлял, что "кое-кому может не понравиться правда об убийстве Ивановича". "Пусть выступит господин Тачи и после 40 дней расскажет, наконец, что у него есть, понравится ли это кому-то или нет, нам все равно. Важно, чтобы они сообщили, насколько продвинулось расследование", — резюмировала заместитель Ивановича.

Генпрокурор Косово Александр Люмези в начале февраля сообщил, что следствие по делу об убийстве в Косово сербского политика Оливера Ивановича получило улики, теперь требуется найти исполнителя.

Приштинская Gazeta Ekspress со ссылкой на собственный источник в органах безопасности Косово написала тогда же, что косовская разведывательная служба и полиция самопровозглашенной республики установили личность убийцы Ивановича, но требуется собрать больше доказательств.

Ранее полиция Косово создала специальную группу по расследованию убийства. Правоохранительные органы непризнанного государства сообщали, что изучают записи камер безопасности с места преступления, опрашивают свидетелей, проводят анализ телефонных переговоров и электронной переписки.

Тачи в свою очередь заявил в начале февраля, что органы следствия скоро обнародуют конкретные результаты своей работы по делу об убийстве Ивановича. По его словам, речь идет о "мафиозно-криминальном акте, без данных о политическом мотиве или этнической подоплеке". Официальный Белград скептически относится к работе косовских следственных органов.