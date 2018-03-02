Афинский Акрополь закрыли для посетителей на сутки из-за забастовки

МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Афинский Акрополь закрыт для посетителей в пятницу в связи с 24-часовой забастовкой сотрудников министерства культуры, сообщает греческая газета Kathimerini.

Территория древнего города Кносс на острове Крит также закрыта для посетителей в пятницу из-за забастовки. Сотрудники министерства культуры организовали акцию протеста против предстоящих изменений в системе оплаты их труда.

По данным газеты, это не первый случай, когда достопримечательности закрываются из-за забастовок.

В прошлом году на день были закрыты некоторые музеи и археологические древности Греции из-за забастовки служащих по причине не устраивавших их условий труда и нехватки персонала. Ежегодно музеи и археологические зоны в Греции посещают около 15 миллионов человек. Доходы от продажи билетов в 2015 году превысили 56 миллионов евро, а в 2016 году превысили 80 миллионов евро.