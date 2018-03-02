РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Аваков не хочет отчитываться о расследовании дела Шеремета, заявили в Раде

Сюжет:
Убийство журналиста Павла Шеремета (219)
15:0202.03.2018
15121
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкБилборд на улице где проходит акция памяти Павла Шеремета в Киеве. 20 июля 2017Билборд на улице где проходит акция памяти Павла Шеремета в Киеве. 20 июля 2017
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк

КИЕВ, 2 мар – РИА Новости. Глава министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков игнорирует просьбы комитета Рады по вопросам свободы слова и информационной политики об отчёте о ходе расследования убийства украинского журналиста Павла Шеремета, заявила на пресс-конференции в пятницу член комитета, депутат Рады Ольга Червакова.

Место убийства Павла Шеремета в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости
Порошенко заявил, что ему неизвестно, кто убил журналиста Шеремета

Журналист погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести". Украинские правоохранители ведут расследование по статье "умышленное убийство".

"Публичного отчета о расследовании убийства Павла Шеремета и вообще о том, как идет следствие, мы так и не услышали, несмотря на то, что комитет ВР по вопросам свободы слова и информационной политики трижды обращался к Арсену Авакову с просьбой отчитаться или на комитете, или отчитаться в стенах парламента", — сказала Червакова.

По её словам, в целом на Украине очень мало примеров, когда украинские суды выносят приговоры по уголовным делам за нападения на журналистов. Более того, по информации Черваковой, правоохранительные органы "умудряются саботировать" расследования препятствования журналисткой деятельности.

Взорванный автомобиль на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко, в котором погиб журналист Павел Шеремет
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Гражданская жена Шеремета потребовала расследовать его убийство как теракт

"Нужно говорить или осознанном саботаже или глупости правоохранительных органов… правоохранительные органы не дают ответ на вопросы о нападениях на журналистов, эти нападения не рассказываются, дела до суда не доводятся, а если и доводятся, то там саботируются", — сказала Червакова.

Ранее основательница и владелица интернет-издания "Украинская правда", гражданская жена Шеремета Алена Притула потребовала от генпрокурора Украины Юрия Луценко переквалифицировать уголовное дело об убийстве журналиста по статье "террористической акт".

Ранее украинские журналисты написали открытое письмо в адрес властей, в котором потребовали от президента Украины Петра Порошенко защитить свободу слова в стране. Письмо подписали около 60 журналистов, среди них журналисты "Эра-медиа", телеканала "Интер", "112 Украина", NewsOne, телеканала "Украина", интернет издания "Страна.ua" и издания "Вести". В послании также отмечается, что отдельную "карающую" роль в работе СМИ сегодня выполняет Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Ряженый в костюме президента Украины Петра Порошенко во время вече у здания Верховной рады в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
"Барыга" и "панамский патриот". За что Порошенко ненавидит журналистов

Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко ранее заявил, что украинские власти не обеспечивают должной защиты журналистов, а "научились создавать красивую картинку, за которой скрыта безнаказанность" действий в отношении СМИ. Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционный блок" Юрий Павленко отметил, что отсутствие должной защиты журналистов, а также травля работников СМИ на Украине ставят под угрозу демократию в стране.

Комментировать
В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
tvell
Так отчитываться нечем !!! Ему куда важнее вилла в Италии и его бизнес чем Шеремет !!!
15:06
02.03.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена