Аваков не хочет отчитываться о расследовании дела Шеремета, заявили в Раде

КИЕВ, 2 мар – РИА Новости. Глава министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков игнорирует просьбы комитета Рады по вопросам свободы слова и информационной политики об отчёте о ходе расследования убийства украинского журналиста Павла Шеремета, заявила на пресс-конференции в пятницу член комитета, депутат Рады Ольга Червакова.

Журналист погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести". Украинские правоохранители ведут расследование по статье "умышленное убийство".

"Публичного отчета о расследовании убийства Павла Шеремета и вообще о том, как идет следствие, мы так и не услышали, несмотря на то, что комитет ВР по вопросам свободы слова и информационной политики трижды обращался к Арсену Авакову с просьбой отчитаться или на комитете, или отчитаться в стенах парламента", — сказала Червакова.

По её словам, в целом на Украине очень мало примеров, когда украинские суды выносят приговоры по уголовным делам за нападения на журналистов. Более того, по информации Черваковой, правоохранительные органы "умудряются саботировать" расследования препятствования журналисткой деятельности.

"Нужно говорить или осознанном саботаже или глупости правоохранительных органов… правоохранительные органы не дают ответ на вопросы о нападениях на журналистов, эти нападения не рассказываются, дела до суда не доводятся, а если и доводятся, то там саботируются", — сказала Червакова.

Ранее основательница и владелица интернет-издания "Украинская правда", гражданская жена Шеремета Алена Притула потребовала от генпрокурора Украины Юрия Луценко переквалифицировать уголовное дело об убийстве журналиста по статье "террористической акт".

Ранее украинские журналисты написали открытое письмо в адрес властей, в котором потребовали от президента Украины Петра Порошенко защитить свободу слова в стране. Письмо подписали около 60 журналистов, среди них журналисты "Эра-медиа", телеканала "Интер", "112 Украина", NewsOne, телеканала "Украина", интернет издания "Страна.ua" и издания "Вести". В послании также отмечается, что отдельную "карающую" роль в работе СМИ сегодня выполняет Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко ранее заявил, что украинские власти не обеспечивают должной защиты журналистов, а "научились создавать красивую картинку, за которой скрыта безнаказанность" действий в отношении СМИ. Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционный блок" Юрий Павленко отметил, что отсутствие должной защиты журналистов, а также травля работников СМИ на Украине ставят под угрозу демократию в стране.