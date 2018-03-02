Вопрос поставок Javelin Украине надо обсудить в СБ ООН, заявили в Совфеде

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Необходимо на уровне Совбеза ООН и в рамках "нормандской четверки" поставить вопрос о недопустимости поставок вооружения США Украине, заявил РИА Новости в пятницу сенатор от Крыма Сергей Цеков.
"США пытаются перевести украинский конфликт в острую фазу, американцы настроены на конфронтацию с Россией", — сказал Цеков. Он подчеркнул, что "на уровне Совбеза ООН и "нормандской четверки" нужно поставить вопрос о недопустимости поставок США вооружения на Украину как фактора обострения ситуации".
Парламентарий выразил сожаление, что любые планы Запада по продолжению конфликта на юго-востоке Украины направлены против мирных граждан и несут угрозу их жизни.
Цеков также отметил, что послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию дало полноценный ответ на планы США, "которые хотели бы контролировать весь мир". "К России такие планы не применимы", — сказал законодатель.