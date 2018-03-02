МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Поставки американских противотанковых комплексов Javelin на Украину не приведут к урегулированию конфликта в этой стране, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Госдепартамент США одобрил продажу Украине 37 противотанковых комплексов Javelin и 210 ракет к ним на 47 миллионов долларов, сообщило в четверг агентство по оборонному сотрудничеству Пентагона. Теперь стороны могут заключить контракт. Как отметили в Пентагоне, сделка "будет способствовать внешней политике и национальной безопасности США путем повышения безопасности Украины", но не изменит военный баланс в регионе.

"Чего хотят добиться? Урегулирования конфликта? Для этого есть минский комплекс договоренностей, там все прописано. Кстати говоря, там нет ни слова о том, что поставки вооружений каким-то образом могут помочь в урегулировании конфликта… про оружие там ничего не говорится", — сказала Захарова на брифинге.

