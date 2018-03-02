Посольство Франции в Уагадугу подверглось нападению

ПАРИЖ, 2 мар — РИА Новости, Виктория Иванова. Посольство Франции в столице Буркина-Фасо в Уагадугу и находящийся в этом городе Французский институт подверглись нападению, пишет дипломатическое представительство в своем аккаунте в сети Facebook.

Ранее поступили сообщения о стрельбе и взрывах в центральной части столицы Буркина-Фасо. По данным СМИ, вооруженные люди в масках напали на охранников Генштаба. Стрельба и взрывы также были слышны в районе французского посольства.

"Посольство Франции (в Уагадугу) и Французский институт подверглись нападению. Оставайтесь там, где находитесь", — говорится в сообщении.

Как сообщил спецпосланник МИД Франции по Сахелю Жан-Марк Шатаньер в своем аккаунте в сети Twitter сообщил, в Уагадугу произошел теракт.