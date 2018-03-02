МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Россия призывает международное сообщество оказать давление на Киев с целью прекратить нападения радикалов на российские учреждения, расположенные в этой стране, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы, конечно, с тревогой наблюдаем за дальнейшей радикализацией ситуации в этой стране…. Хотела бы отметить, что обращение к украинской стороне положить конец подобным выходкам радикалов и создать условия для безопасной работы российских учреждений на Украине остались без должной реакции", — заявила Захарова на брифинге в пятницу, говоря о серии нападений, совершенных в феврале радикалами на здания российских учреждений на Украине, в частности, на здание Россотрудничества в Киеве, отделения украинской "дочки" Сбербанка и "Альфа-банка", консульство в Одессе.

По ее словам, "участившиеся акции против российских учреждений на Украине, а также бездействие сил правопорядка, которые присутствовали при этом, говорят о том, что эти атаки инспирированы украинскими властями, которые упорно реализуют курс на агрессивный национализм неонацистского толка". Она добавила, что от действий радикалов страдают не только российские представительства.

"В феврале дважды были совершены нападения на общество венгерской культуры в Закарпатье. Нет сомнений, что эти события являются реакцией на жесткую, принципиальную позицию венгерского руководства по отстаиванию прав и интересов национальных меньшинств на Украине. Официальный Киев вместо того, чтобы заняться добросовестным расследованием этих бандитских нападений, как всегда в лучших традициях русофобии, тут же попытался переложить вину на российскую сторону, рассказал о некоем российском следе в этом деле", — сказала Захарова.

Она добавила, что Москва призывает "международные структуры дать адекватную оценку происходящему на Украине, пока вообще всех там они не переубивали, этому беспределу, потребовать от Киева соблюдать общепринятые международные нормы с целью обеспечения безопасного функционирования иностранных учреждений, а также провести расследование, найти, наказать виновных в атаках на зарубежные представительства".

"Конечно, надежды мало, потому что до сих пор те, кто занимается в том числе и вовлечен в урегулирование внутреннего украинского конфликта, не дали оценку так называемому закону о реинтеграции (Донбасса — ред.), несмотря на многочисленные просьбы. До сих пор не дана оценка, никакая", — добавила Захарова.