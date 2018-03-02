СМИ уточнили число погибших при взрыве в Кабуле

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Число погибших в результате взрыва в Кабуле увеличилось до трех человек, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на источник в силах безопасности.

Взрыв прогремел в пятницу утром в районе Кабула PD9. Целью взрыва, предположительно, стал конвой иностранных сил. По словам представителя МВД Афганистана Наджиба Даниша, взрывное устройство было заложено в автомобиле. Ранее телеканал 1TV со ссылкой на полицию сообщил, что взрывчатку привел в действие террорист-смертник.

Ранее телеканал Tolo News сообщил о гибели одного человека, 14 пострадали.

В свою очередь, телеканал 1TV сообщает о 22 раненых. По данным телеканала, погибшим был 11-летний мальчик, трое раненых находятся в тяжелом состоянии.

На данный момент ни одна группировка не взяла ответственность за взрыв.