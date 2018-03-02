Американский военный производит выстрел из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) Javelin во время учений в Эстонии

Американский военный производит выстрел из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) Javelin во время учений в Эстонии

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Американский философ и публицист, профессор лингвистики Массачусетского технологического института Ноам Хомский раскритиковал военную стратегию президента США Дональда Трампа.

Ученый стал гостем первого выпуска программы "Разговор с Корреа", которую на RT ведет 43-й президент Эквадора, основатель движения "Альянс Паис", доктор экономических наук Рафаэль Корреа.

"При Трампе она (военная стратегия. — Прим. ред.) становится все слабее, все менее эффективной, все более дезинтегрированной, и теряет весь этот авторитет и вес на международной арене, которым обладала раньше. А также она движется курсом на уничтожение мира", — заявил Хомский в эфире RT.

Философ отметил, что политику Белого дома характеризует отношение Вашингтона к "реальному кризису существования на планете" —изменению климата. По словам Хомского, США пошли вразрез со всем остальным миром, где "хотя бы в какой-то форме" сохранились обязательства по решению экологическим проблем. Вашингтон же отказался от участия в Парижском соглашении и вместо этого движется курсом, который лишь усугубляет опасность, ведь приоритет администрации Трампа — добыча углеводороного топлива на территории США.

"Америка теперь теснит Саудовскую Аравию с позиции лидера по производству углеводородов. И это катастрофа", — считает Хомский.

Рассуждая о противоречиях США и КНДР, лингвист заметил, что подход к решению кризиса уже существует — это предложение Китая о "двойной заморозке". Суть инициативы в том, чтобы Пхеньян заморозил программу разработки ядерного оружия и ракет, а Америка прекратила бы проводить угрожающие военные маневры у северокорейских границ.

"Самые мощные и современные самолеты ВВС США — такие как самолеты-носители ядерного оружия Б-1, Б-52 — постоянно патрулируют северокорейскую границу. Это очень серьезная угроза", — подчеркнул гость передачи.