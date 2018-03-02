В Минске придумали, как решить спор с Россельхознадзором

МИНСК, 2 мар – РИА Новости. Вице-премьер Белоруссии Михаил Русый заявил, что предотвратить споры между Минском и Россельхознадзором относительно качества продовольствия могло бы создание независимой лаборатории, результаты исследований которой признавали бы все стороны.

"Мы вырабатываем подходы, чтобы снимать проблемы, но у нас нет референтных лабораторий, арбитра", — приводит слова чиновника Sputnik Беларусь

"Мы условились в самое короткое время решить вопрос и уже наработали подходы: какие стандарты, какие технологии, как отбирать пробы, какая должна быть комплектация этих референтных лабораторий", — заявил вице-премьер.

Русый подчеркнул, что необходимо, чтобы "буквально в 2019 году" подобные лаборатории начали работать.

В четверг вице-премьер встретился с президентом страны Александром Лукашенко. Они обсудили поставки белорусского молока в Россию. Президент заявил, что на споры относительно качества продукции будет ответная реакция белорусской стороны.

По словам вице-премьера, необходимо, чтобы лаборатория была аттестована по международному стандарту и никому не подчинялась. Он отметил, что такие лаборатории есть и в других странах, в частности, Германии, Польше и Литве.

Русый считает, что лабораторию можно создать в рамках Союзного государства. Затем в круг ее ответственности можно будет ввести и другие страны ЕАЭС и Украину.

"Где она будет — на территории России или Белоруссии — не столь важно. Главное, чтобы она была", — подчеркнул он. Вице-премьер отметил, что создание лаборатории должно снизить "накал страстей" по вопросам поставок продукции белорусских производителей.

Россельхознадзор ранее неоднократно предъявлял претензии отдельным белорусским предприятиям по различным причинам, вводил и снимал ограничения, а также устанавливал режим усиленного лабораторного контроля.

Ограничения затронули в целом более 50 белорусских предприятий.

С 26 февраля российское ведомство решило временно ограничить ввоз из Белоруссии всего молока и молочных продуктов (за исключением уже упакованных).

В Москве на этой неделе прошли переговоры по урегулированию ситуации с поставками молочной продукции. По их итогам Россельхознадзор отложил вступление в действия запрета с 26 февраля на 6 марта.

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