СМИ: МИД Австрии откроет российский отдел и назначит спецпосланника по РФ

ВЕНА, 2 мар — РИА Новости. В министерстве иностранных дел Австрии создадут собственный российский отдел и назначат специального уполномоченного по отношениям с Россией, сообщает в пятницу австрийская газета Kurier.
По данным издания, российский отдел начнет работать уже в марте. Спецпосланником должна стать Маргот Клестиль-Леффлер, занимавшая должность посла Австрии в России с 2009 по 2014 год.
Как отмечает издание, в то время как задачи европейской политики взял на себя канцлер Курц, глава австрийского МИД Карин Кнайссль выстраивает внешнюю политику страны по-новому, делая основной упор на отношения с Россией и Китаем.
Газета полагает, что с назначением Клестиль-Леффлер на роль спецпосланника по России Австрия сможет играть более заметную роль на дипломатической арене ЕС, в частности, в вопросе отмены санкций против России или развития торговли.