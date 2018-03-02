СМИ: МИД Австрии откроет российский отдел и назначит спецпосланника по РФ

ВЕНА, 2 мар — РИА Новости. В министерстве иностранных дел Австрии создадут собственный российский отдел и назначат специального уполномоченного по отношениям с Россией, сообщает в пятницу австрийская газета Kurier.

В минувшую среду канцлер Австрии Себастьян Курц посещал Москву, где провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Лидеры обсудили вопросы традиционно хороших двусторонних отношений России и Австрии, а также задачи международной повестки.

По данным издания, российский отдел начнет работать уже в марте. Спецпосланником должна стать Маргот Клестиль-Леффлер, занимавшая должность посла Австрии в России с 2009 по 2014 год.

Как отмечает издание, в то время как задачи европейской политики взял на себя канцлер Курц, глава австрийского МИД Карин Кнайссль выстраивает внешнюю политику страны по-новому, делая основной упор на отношения с Россией и Китаем.

Газета полагает, что с назначением Клестиль-Леффлер на роль спецпосланника по России Австрия сможет играть более заметную роль на дипломатической арене ЕС, в частности, в вопросе отмены санкций против России или развития торговли.