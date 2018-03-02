Песков: в Кремле сожалеют, что все хакерские атаки приписывают России

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Кремль сожалеет, что любые хакерские атаки ассоциируются с Россией, несмотря на отсутствие доказательств, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы по-прежнему сожалеем и констатируем, что любые хакерские атаки в мире ассоциируются с российскими хакерами, но каждый раз эти обвинения или заявления звучат без каких-то конкретных доказательств", — сказал Песков.