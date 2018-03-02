В Киргизии "лжеафганцы" получили пособия почти на 350 тысяч долларов

БИШКЕК, 2 мар – РИА Новости. В Киргизии 46 человек были незаконно оформлены по документам как ветераны войны в Афганистане и получали денежные пособия, сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры республики.

Военная прокуратура возбудила несколько уголовных дел в отношении сотрудников военных комиссариатов Оша, Ноокатского, Кадамджайского и Кара-Сууйского районов Ошской области по факту совершения преступлений, предусмотренных статьями 304 "Злоупотребление служебным положением", 315 "Служебный подлог " и 166 "Мошенничество" Уголовного кодекса Киргизии.

Установлено, что должностные лица комиссариатов вступили в сговор с гражданскими и оформляли их по документам как участников военных действий в Афганистане.

Сорок шесть "лжеафганцев" получили подложные удостоверения и справки. Они ежемесячно получали по 6 тысяч сомов (около 90 долларов – Sputnik) в виде пособий.

"В результате незаконных действий должностных лиц военных комиссариатов и отсутствия надлежащего контроля со стороны Государственного комитета по делам обороны КР с января 2010 года по декабрь 2017-го из государственного бюджета выплачено более 23,7 миллиона сомов (около 350 тысяч долларов – Sputnik)", — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Сейчас правоохранительные органы занимаются тем, чтобы нанесенный государству ущерб был возмещен.

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