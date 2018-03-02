США раздражены из-за провала своей агрессивной политики, считает Яровая

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Пентагон и Госдеп проявляют неуправляемое раздражение из-за провала своей агрессивной политики, одни кинулись обвинять, другие "кусать" журналистов, заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

Американские журналисты в четверг вступились за российских коллег на брифинге госдепартамента после того, как официальный представитель ведомства Хезер Науэрт обвинила россиян в работе на правительство РФ.

"Пентагон и Госдеп проявляют неуправляемое раздражение из-за ошеломляющего провала своей агрессивной политики. Одни кинулись привычно обвинять, другие "кусать" журналистов… Услышать — услышали, хотелось бы еще, чтобы поняли, что пора прекратить изощренно и подло нарушать договоры о безопасности, придумывать откровенно рейдерские санкции, врать всему миру", — цитирует Яровую ее пресс-служба.

По мнению парламентария, Россия подтвердила свою честность и разумность. "Современная политика России — это умный национальный суверенитет, обеспеченный защитой и безопасностью, безупречной и с точки зрения соответствия международных договорам, и с точки зрения высоких технологий. И главная цель России — успешное развитие и благополучие граждан, в доброжелательном взаимодействии с миром", — подчеркнула она.

"А заокеанским "терминаторам" надо забыть амбиции завоевателей и из монстров превратится в людей", — заключила политик.