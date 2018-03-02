В Польше уточнят спорный закон о Холокосте

ВАРШАВА, 2 мар — РИА Новости. Спорный закон о Холокосте будет уточнен, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Бартош Чихоцкий на брифинге по итогам встречи рабочих групп в Израиле.
"Мы начали с израильской стороной профессиональный диалог — юридический, научно-исследовательский. Я надеюсь, что мы завершили "эмоциональные, взаимные обвинения", которых мы были свидетелями в последние недели", — сказал Чихоцкий.
"Мы были свидетелями предрассудков, незнания, неуважения по отношению к Польше, по отношению к польской истории. Я очень надеюсь на то, что этот процесс, который вчера начался, закончит этот этап и начнется хорошее, искреннее, по существу сотрудничество", — добавил он.
В феврале президент Польши подписал закон, который вводит уголовную ответственность за пропаганду "бандеровской идеологии" и обвинения польского народа в причастности к Холокосту и пособничестве нацистам. Он должен вступить в силу 1 марта. Одновременно президент страны Анджей Дуда направил этот закон на рассмотрение Конституционного суда.
Закон еще на стадии парламентской работы над его проектом вызвал резкую негативную реакцию на Украине, в Израиле, в США. В Тель-Авиве, в частности, опасаются, что закон может ударить по евреям, которые пострадали по вине жителей Польши и захотят об этом рассказать.