В Польше уточнят спорный закон о Холокосте

ВАРШАВА, 2 мар — РИА Новости. Спорный закон о Холокосте будет уточнен, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Бартош Чихоцкий на брифинге по итогам встречи рабочих групп в Израиле.

В четверг после полудня в Иерусалиме состоялась первая встреча рабочих групп Польши и Израиля, которые обсуждают спорный закон о Холокосте.

"Мы начали с израильской стороной профессиональный диалог — юридический, научно-исследовательский. Я надеюсь, что мы завершили "эмоциональные, взаимные обвинения", которых мы были свидетелями в последние недели", — сказал Чихоцкий.

"Мы были свидетелями предрассудков, незнания, неуважения по отношению к Польше, по отношению к польской истории. Я очень надеюсь на то, что этот процесс, который вчера начался, закончит этот этап и начнется хорошее, искреннее, по существу сотрудничество", — добавил он.

В феврале президент Польши подписал закон, который вводит уголовную ответственность за пропаганду "бандеровской идеологии" и обвинения польского народа в причастности к Холокосту и пособничестве нацистам. Он должен вступить в силу 1 марта. Одновременно президент страны Анджей Дуда направил этот закон на рассмотрение Конституционного суда.

В соответствии с новым законом наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до трех лет грозит за употребление выражения "польские лагеря смерти" и иные высказывания, которые могут быть интерпретированы как попытка выставить поляков соучастниками преступлений нацистской Германии, включая геноцид европейского еврейства. Такое же наказание законом вводится за пропаганду бандеровской идеологии и отрицание Волынской резни, устроенной в годы войны украинскими националистами. Согласно закону, наказанию подлежит тот, кто "публично, вопреки фактам, отрицает" перечисленные в нем преступления.

Закон еще на стадии парламентской работы над его проектом вызвал резкую негативную реакцию на Украине, в Израиле, в США. В Тель-Авиве, в частности, опасаются, что закон может ударить по евреям, которые пострадали по вине жителей Польши и захотят об этом рассказать.