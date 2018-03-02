Украина вернула России двух пограничников, заявили в Киеве

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости. Киев передал РФ двух российских пограничников в ответ на возвращение двух украинских пограничников, сообщил в пятницу глава Госпогранслужбы Украины Петр Цигикал.

"Вопрос об освобождении наших ребят решался на высшем уровне. Наших ребят обменяли на двух российских пограничников, которые незаконно пересекли границу", — цитирует Цигикала пресс-служба МВД в Twitter.

Госпогранслужба Украины в июне 2017 года заявила о задержании в Херсонской области двух человек без документов. Глава ведомства заявил, что их сочли российскими пограничниками, а задержание, по его данным, произошло ночью на берегу Перекопского залива. Пресс-служба ПУ ФСБ России по Крыму позже сообщила, что два сотрудника пограничного управления по Крыму в ночь на 30 июня сбились с маршрута и вышли на территорию Украины, где были задержаны украинскими пограничниками.